Les villes et leurs habitants façonnent de plus en plus la géographie économique, sociale et politique du continent. Il y a un besoin permanent de mieux comprendre l'urbanisation, à quoi elle ressemble aujourd'hui et ce que cela signifie pour le futur. Découvrez le portail Africapolis à partir du 22 novembre.

Visitez www.oecd.org/fr/csao/themes/africapolis/

©L'Observateur de l'OCDE, novembre 2018

à lire aussi sur: afrique, urbanisation, OCDE