Sous la neige

Paris ne s’était pas trouvé en une seule fois sous une telle épaisseur de poudreuse depuis des décennies. Ces événements météorologiques hors normes peuvent sembler beaux et spectaculaires, mais ils posent aussi de graves problèmes aux personnes, aux collectivités et à l’économie, et, malheureusement, ils peuvent prendre des vies. L’OCDE consacre des travaux à l’amélioration des politiques en vue d’accroître la résilience face aux phénomènes naturels. En voici quelques exemples récents :

