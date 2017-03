Bon anniversaire à l'UE, 60 ans déjà

Aujourd’hui 25 mars 2017 marque le 60ème anniversaire des traités de Rome, et donc le début de l’Union Européenne dans laquelle les personnes, les biens, les services et les capitaux peuvent désormais circuler librement. L’UE participe aux travaux de l’organisation depuis notre création en 1961, grâce à un protocole additionnel à la Convention relative à l'OCDE. Nos institutions partagent les mêmes valeurs, dont la promotion de la coopération internationale, les droits de l’homme, la démocratie, la liberté et l’égalité entre pays et citoyens.