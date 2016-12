Investissement : le bon cadre

OCDE Observateur

L'investissement, indispensable à une reprise durable et au bien-être futur, a été durement touché par la crise. Entre 2008 et 2014, l'investissement privé était 25 % en dessous des prévisions d'avant la crise. Des infrastructures aux énergies vertes en passant par l'amélioration de l'enseignement et des soins de santé, tous les pays dépendent de l'investissement dans le capital physique et humain.

Cela vaut également pour les politiques de développement, car de gros déficits infrastructurels demeurent dans la plupart des pays, notamment dans les transports, les énergies renouvelables et les compétences. Des investissements privés et institutionnels supplémentaires seront nécessaires pour les combler.

Les pays en développement ont reçu plus de 1 000 milliards USD d'investissement direct étranger en 2012-13. Mais toutes les régions n'ont pas progressé autant qu'elles l'auraient dû : ainsi, l'Afrique représentait seulement 2 % du commerce mondial en valeur ajoutée. Remonter ce pourcentage est moins une question de ressources financières – les liquidités des sociétés et des investisseurs à long terme sont considérables – que de réformes nécessaires pour les attirer : réduire les coûts commerciaux, développer les marchés régionaux, s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales, mettre fin à la corruption, etc.

Le Cadre d'action pour l'investissement de l'OCDE aide les responsables de l'action publique à concevoir des réformes efficaces. Utilisé par une trentaine d'économies émergentes et en développement depuis son lancement en 2006, il vise à aider les autorités à attirer les investissements et à acheminer les fonds aux bons endroits. Le Cadre porte sur une douzaine de domaines tels que la promotion et la facilitation de l'investissement, la concurrence, le commerce, la fiscalité, la gouvernance d'entreprise et les ressources humaines. Sa mise à jour de juin 2015 met davantage l'accent sur les infrastructures, les petites et moyennes entreprises et les chaînes de valeur mondiales, et intègre les questions d'égalité hommes-femmes et de croissance verte.

Le Cadre d'action pour l'investissement de l'OCDE apporte un soutien aux gouvernants, qu’ils désirent stimuler l'investissement dans les activités à faible intensité de carbone, réaliser des investissements d’infrastructure à long terme, ou encore renforcer la diligence raisonnable dans l'agriculture.

Des gouvernements, des agences d'investissement, des banques de développement et des entreprises privées dans des pays comme le Botswana, le Burkina Faso, la Zambie, la Chine, le Pérou ou le Myanmar utilisent le Cadre comme référence mondiale pour réformer les politiques d'investissement.

Pour eux et pour l'OCDE, le Cadre d'action pour l'investissement est un outil précieux de coopération pour le développement ; d’amélioration des politiques ; d’auto-évaluation, d’examen par les pairs, de partage de connaissances et d'expérience, notamment dans le cadre des discussions multilatérales sur l'investissement ; ainsi qu’une source de référence sur les bonnes pratiques internationales.

