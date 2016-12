Angel Gurría réélu Secrétaire Général de l’OCDE

Angel Gurría a été réélu Secrétaire Général de l’OCDE ce mardi 26 mai pour un nouveau mandat de six ans.

Élu à ce poste pour la première fois en 2006, M Gurría a profondément marqué l’organisation. Ainsi qu’indiqué dans une dépêche de l’AFP, l’ancien ministre mexicain des finances a transformé ce qui a auparavant été « une OCDE somnolente et inaccessible en une force de proposition dont les recherches sont au plus près de la vie réelle des gens et des sociétés qui évoluent rapidement ».

La décision unanime des 34 pays membres de l’OCDE de reconduire le mandat du Secrétaire Général Angel Gurría pour la période 2016-2021 reconnaît le travail réalisé par le Secrétaire général Angel Gurría pour façonner une Organisation plus pertinente, inclusive et ouverte.

« Je suis honoré et touché par la confiance que les Membres m’ont accordée, et me réjouis de poursuivre la transformation de l’OCDE pour en faire une organisation internationale de pointe qui promeut des politiques meilleures pour une vie meilleure », a déclaré M. Gurría.

Lire le communiqué de presse de l’OCDE dans son intégralité ici : http://www.oecd.org/fr/presse/les-membres-renouvellent-le-mandat-de-m-angel-gurria-a-la-tete-de-l-ocde.htm