Le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon rallie le soutien de l’OCDE

« 2015 est une année des plus cruciales pour l’humanité ». C’est ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a insisté sur la nécessité pour l’ONU et l’OCDE de faire pression pour que les prochaines conférences décisives sur le financement du développement, les objectifs de développement durable et le changement climatique aboutissent à des résultats concrets. Dans un discours inaugural prononcé au siège de l’OCDE le 28 avril 2015, Ban Ki-moon a encouragé l’organisation à poursuivre ses efforts en faveur de la stabilité économique et sociale, qui contribue à la mission de l’ONU pour la paix mondiale.